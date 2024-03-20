В океане начали формироваться новые пятна из пластикового мусора

«Для наших исследований мы выбрали станции с прогнозируемой высокой и низкой нагрузкой пластика. Некоторые станции были расположены в районах, которые уже были хорошо исследованы, например, в так называемом Большом Тихоокеанском мусорном пятне. Мы также хотели изучить зоны в открытом океане, которые почти не были исследованы. Например, мы взяли образцы в морской заповедник к северо-западу от Гавайских островов, в морском национальном заповеднике Папаханаумокуакеа», — отметила автор исследования, профессор химической экологии Анника Янке.