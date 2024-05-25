В одном из видов крапивы обнаружена концентрация паучьего яда

Летом многие могут столкнуться с этим растением, которое вызывает жжение и зуд. К счастью, это заболевание, связанное с крапивой, проходит само по себе в течение нескольких минут или часа. Но все может быть намного хуже для людей, которые живут в Австралии.
«Боль, подобная жгучей кислоте и электрошоку одновременно», — рассказывает исследователь, который испытал на себе воздействие от крапивы, прорастающей в Австралии.
Жители континента могут обжечься о то, что исследователь Марина Херли назвала «адской крапивой». Она описала особый вид крапивы на веб-сайте университета Агдера.
Австралийская ученый Марина Херли сама имела тесный контакт с этим видом крапивой. На континенте это растение называют «гимпи-гимпи».
«Я описала это как самую страшную боль, которую вы можете себе представить. Это все равно что обжечься горячей кислотой и получить удар током одновременно», — вспоминает исследователь.
Херли также обожглась от другого вида крапивы, произрастающего в Австралии. Ощущение было такое, будто её ужалили 30 ос одновременно, объясняет она. Тем не менее, по ее словам, это было не так страшно, как чувствовать, что заживо сжигает гимпи-гимпи.
Другие исследователи сначала описывают это как жгучую боль. Тогда возникает ощущение, что часть тела, к которой прикоснулось растение, зажата в захлопнувшейся двери.
«Как только вы прикасаетесь к листку, возникает боль. В течение следующего получаса она становится все сильнее и сильнее. Крапива ядовита, как паук», — указывают специалисты.
Ответ кроется в жгучих волосках растения. Они выглядят как пушинки на верхней части листьев. Они содержат яд, отличающийся от яда в обычной крапиве.
«У скорпионов тоже есть похожий яд», —считают три других австралийских исследователя. — Достаточно легкого прикосновения, чтобы почувствовать сильную боль «гимпи-гимпи»".
После прикосновения обожженный волосок ломается и становится очень острым, похожим на иглу и вонзается прямо в кожу, и из него вытекает яд. Сами по себе ожоговые волоски могут оставаться на коже до полугода. Затем их может щипать при прикосновении к месту или мытье холодной или горячей водой.
«Даже старые, высушенные растения могут жалить, — заключает Херли. — Действие яда не прекращается в течение длительного времени».