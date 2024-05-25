В одном из видов крапивы обнаружена концентрация паучьего яда

После прикосновения обожженный волосок ломается и становится очень острым, похожим на иглу и вонзается прямо в кожу, и из него вытекает яд. Сами по себе ожоговые волоски могут оставаться на коже до полугода. Затем их может щипать при прикосновении к месту или мытье холодной или горячей водой.