В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах

Старт проекта «Через семь эмиратов» состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели экспедиция прошла через все семь эмиратов и завершила путь в самом северном, в Рас-Аль-Хайме.

«Последний раз я был в караванной экспедиции в Эфиопии и очень рад снова вернуться в пустыню, прикоснуться к традициям и обычаям хозяев этих мест. Путешествие на верблюдах — это путешествие во времени. Величественные песчаные дюны, сухой ветер пустыни, бесконечное звездное небо — все это настраивает на мысли о вечности», — рассказал Федор Конюхов.