В ОАЭ завершилась масштабная экспедиция Федора Конюхова на верблюдах

Старт проекта «Через семь эмиратов» состоялся 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели экспедиция прошла через все семь эмиратов и завершила путь в самом северном, в Рас-Аль-Хайме.
В среднем путешественники проекта «Через семь эмиратов» проходили примерно 30−40 километров в день. Караван состоял из 10 верблюдов: пять для участников из России и столько же — для местных погонщиков.
В состав российской команды вошли также Оскар Конюхов, Павел Богачёв, Яков Орлов и приморский предприниматель Иван Молчанов, с которым Конюхов познакомился в 2021 году на борту экспедиционного судна в Антарктиде.
Молчанов поделился впечатлениями: «Цели достигнуты, хотя сроки подготовки были сжаты. Культура длительных караванных переходов становится историей. Одно дело катать туристов рядом с фермой и совсем другое — совершать переходы по 30−40 километров, каждый день разбивать новый лагерь посреди пустыни».
По словам Молчанова, особенно его впечатлило восточное гостеприимство. «Первые лица Эмиратов встречали и сопровождали наш караван, оказывали необходимую поддержку. Мы в полной мере прочувствовали аравийский колорит и традиции жителей песков. Уверен, мы скоро сюда вернемся с более масштабными проектами», — отметил он.
Экспедиция прошла при поддержке Русского географического общества, Генерального консульства Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах и Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма. Проект призван подчеркнуть высокий уровень гуманитарного двустороннего российско-арабского сотрудничества. В Аль Саади на финише команду приветствовал Шейх Султан бин Али бин Саиф Али Аль Хати.
Федор Конюхов имеет большой опыт в организации караванных экспедиций. Так, в 2011 году он прошел через Эфиопию: команде удалось пересечь Данакильскую пустыню — одно из самых жарких мест на земле.