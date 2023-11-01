В Нью-Йорке прошел костюмированный парад в честь Хеллоуина

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч ньюйоркцев прошли во вторник костюмированным парадом по улицам Манхэттена (центрального района мегаполиса), празднуя Хеллоуин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ежегодный парад стал уже 50-м. По словам организаторов, обычно в нем принимают участие более 50 тыс. человек. В 2023 году жители Нью-Йорка после наступления темноты вместе с детьми и домашними питомцами прошли по 6-й авеню в костюмах ведьм, зомби и других монстров. Мероприятие длилось около четырех часов.

В параде мог принять участие любой желающий, главное условие — наличие костюма. В 2023 году на улицах можно было увидеть нарядившихся Дональдом Трампом, другими известными личностями и различными вымышленными персонажами: куклой Чаки из одноименного фильма, Суперменом, героями сериала «Игра в кальмара». Порядок обеспечивали усиленные отряды полицейских. Обстановка была спокойная, правоохранители не вмешивались в ход мероприятия.

Подготовка к Хеллоуину традиционно началась заранее. Уже за несколько недель жители города стали украшать свои дома тыквами, скелетами и паутиной.

В 2023 году в США в преддверии Хеллоуина, по данным СМИ, по меньшей мере шесть человек погибли и более 40 пострадали на вечеринках.

Хеллоуин традиционно отмечается 31 октября, однако, так как эта дата в 2023 году выпала на рабочий день, во многих американских городах празднества прошли в ночь с 28 на 29 октября.