07:47 (мск), источник: ТАСС

В Нью-Йорке прошел костюмированный парад в честь Хеллоуина

Участники мероприятия выбрали образы Дональда Трампа, куклы Чаки, Супермена и других известных личностей и вымышленных персонажей.

Наверх
Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч ньюйоркцев прошли во вторник костюмированным парадом по улицам Манхэттена (центрального района мегаполиса), празднуя Хеллоуин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ежегодный парад стал уже 50-м. По словам организаторов, обычно в нем принимают участие более 50 тыс. человек. В 2023 году жители Нью-Йорка после наступления темноты вместе с детьми и домашними питомцами прошли по 6-й авеню в костюмах ведьм, зомби и других монстров. Мероприятие длилось около четырех часов.

В параде мог принять участие любой желающий, главное условие — наличие костюма. В 2023 году на улицах можно было увидеть нарядившихся Дональдом Трампом, другими известными личностями и различными вымышленными персонажами: куклой Чаки из одноименного фильма, Суперменом, героями сериала «Игра в кальмара». Порядок обеспечивали усиленные отряды полицейских. Обстановка была спокойная, правоохранители не вмешивались в ход мероприятия.

Подготовка к Хеллоуину традиционно началась заранее. Уже за несколько недель жители города стали украшать свои дома тыквами, скелетами и паутиной.

В 2023 году в США в преддверии Хеллоуина, по данным СМИ, по меньшей мере шесть человек погибли и более 40 пострадали на вечеринках.

Хеллоуин традиционно отмечается 31 октября, однако, так как эта дата в 2023 году выпала на рабочий день, во многих американских городах празднества прошли в ночь с 28 на 29 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Копия фильма погибла в годы ВОВ и считалась утраченной, пока в 2008 в Аргентине местные не нашли неизвестный советский фильм
Как Романовы оказались в шаге от гибели в 1888 и почему Александр III решил скрыть обстоятельства случившегося
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь