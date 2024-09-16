В Новой Зеландии подвели итоги конкурса «Птица года». Победил хойхо

В Новой Зеландии подвели итоги ежегодного конкурса «Птица года». Победителем стал хойхо, или желтоглазый пингвин. В голосовании участвовали более 50 тыс. человек, что составило 10% населения страны. Об этом сообщает Associated Press.
За последние 15 лет численность этого вида резко сократилась — на 78%. Сообщается, что победа пингвина на «птичьих выборах» поможет остановить исчезновение этих редких птиц. За эту птицу голосовали многие медийные личности, в частности два бывших премьер-министра страны.
На втором месте оказался каруре (karure) — маленькая черная малиновка. За последние годы популяция этих птиц увеличилась с 5 до 250 особей благодаря природоохранным мерам. За этого кандидата в основном голосовали студенты.
Предвыборная кампания сопровождалась огромным количеством мемов. Сторонники обоих кандидатов привлекали внимание костюмированными акциями и даже делали татуировки с птицами. Тем не менее, несмотря на острую борьбу, многие участники описали выборы как дружеское соревнование, больше напоминающее шоу, чем серьезную политическую борьбу. Обошлось и без вмешательства со стороны других государств.
Мероприятие ежегодно проводится природоохранной организацией Forest and Bird для повышения осведомленности о бедственном положении некоторых видов.
В прошлом году вокруг выборов птицы года развернулся настоящий скандал из-за иностранного вмешательства — за подвид большой поганки (или чомги) pūteketeke проголосовали сотни тысяч людей из разных стран мира. Небывалая поддержка — результат шутки местного комика. Он разместил билборды «Властелин крыльев» (The Lord of the Wings) в столице Новой Зеландии Веллингтоне, а также в Париже, Токио, Лондоне и Мумбае. Над бразильским пляжем Ипанема пролетел самолет с баннером в поддержку pūteketeke. На шоу Джимми Фэллона The Tonight Show юморист появился в ростовом костюме птицы.
Сообщается, что это не первый скандал вокруг «Птицы года». В 2020 году выявили 1,5 тыс. фальшивых голосов за малого серого киви. Два года назад победа и вовсе досталась летучей мыши. И это не противоречило правилам премии — народ маори относит этих животных к птицам.