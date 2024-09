В Новой Зеландии подвели итоги конкурса «Птица года». Победил хойхо

В прошлом году вокруг выборов птицы года развернулся настоящий скандал из-за иностранного вмешательства — за подвид большой поганки (или чомги) pūteketeke проголосовали сотни тысяч людей из разных стран мира. Небывалая поддержка — результат шутки местного комика. Он разместил билборды «Властелин крыльев» (The Lord of the Wings) в столице Новой Зеландии Веллингтоне, а также в Париже, Токио, Лондоне и Мумбае. Над бразильским пляжем Ипанема пролетел самолет с баннером в поддержку pūteketeke. На шоу Джимми Фэллона The Tonight Show юморист появился в ростовом костюме птицы.