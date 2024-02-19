Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Зеландии обнаружен уникальный микроб

Ученые Университета Кентербери и Уаикато впервые идентифицировали эндемичный род геотермальных микроорганизмов, обитающих в Новой Зеландии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Источник: University of Canterbury

Новый микроб был обнаружен в рамках проекта «1000 источников», в ходе которого было изучено химическое, физическое и микробное биоразнообразие тысячи горячих источников Северного острова.

Было установлено, что в горячих источниках вулканической зоны Таупо распространен термофильный род бактерий Venenivibrio. Ожидалось, что он обитает в других геотермальных источниках по всему миру, но анализ баз данных не выявил никаких упоминаний за пределами Новой Зеландии.

Одним из возможных объяснений, почему этот вид является эндемичным для острова, заключается в том, что специфический метаболизм ограничивает жизнеспособность бактерии в других местах. Кроме того, им может помешать большое расстояние от Новой Зеландии до Южной Америки, где также расположены крупные геотермальные источники.