В Новой Зеландии обнаружен уникальный микроб

Одним из возможных объяснений, почему этот вид является эндемичным для острова, заключается в том, что специфический метаболизм ограничивает жизнеспособность бактерии в других местах. Кроме того, им может помешать большое расстояние от Новой Зеландии до Южной Америки, где также расположены крупные геотермальные источники.