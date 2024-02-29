В Новосибирске выявили генетическую мутацию, отвечающую за морозостойкость млекопитающих

Ранее заведующий лабораторией мясного животноводства Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства Базарбай Инербаев рассказывал ТАСС, что в 60-е годы прошлого века породы рогатого скота прибыли в Сибирь из зон умеренного климата — Англии и Канады, где нет больших отрицательных температур. В течение многих лет их разводили и отрабатывали технологию содержания. Но для ученых остались неясными генетические механизмы, благодаря которым одни животные легко переносят сибирские морозы, а другие сильно теряют в массе. Тогда ученые приступили к поискам генов, которые отвечают за морозостойкость животных. Для исследований использовались коровы якутской аборигенной породы, которые легко переносят морозы до 50−60 градусов ниже нуля, а также скот герефордской породы, который ранее завозился в Россию и сейчас культивируется, в частности, в Алтайском крае на юге Сибири. Считается, что эти животные, в шерсти которых много пухового волоса, действующего как утеплитель, хорошо переносят холода, однако в Якутии и других северных регионах они плохо приживаются.