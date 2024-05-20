В Новосибирске создали устройство для повышения качества электроэнергии

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали устройство для систем электроснабжения с нелинейными нагрузками. Его применение позволит сгладить негативное воздействие электрических нагрузок на сеть и повысить качество электроэнергии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Устройство представляет собой электронный преобразователь напряжения на полностью управляемых транзисторах, он подключается параллельно электрической нагрузке и содержит в себе систему управления, которая отслеживает поведение нагрузки и вводит компенсирующее воздействие в виде тока», — приводит пресс-служба слова ассистента кафедры электроники и электротехники НГТУ Ивана Александрова.
На данном этапе уже готов опытный образец, он протестирован в лабораторных условиях. Разработчик объяснил, что качество электроэнергии регламентируется ГОСТом, в документе говорится, что сеть должна давать определенный уровень напряжения. «Когда мы подключаем к сети различного рода нагрузки, может возникать отклонение амплитуды и частоты напряжения, могут появляться броски напряжения. Как следствие, возможны сбои в работе аппаратуры, подключенной к электросистеме, а также дополнительные потери электрической энергии, что снижает эффективность работы всей системы. Активно-силовой фильтр позволяет это сгладить и получить устойчиво работающую систему электроснабжения без каких-либо отклонений от ГОСТа», — пояснил ученый.
Особенность алгоритма, разработанного учеными из Новосибирска, заключается в том, что он позволяет решать задачу не во всей сети, а именно на том участке, куда подключена сложная нелинейная нагрузка. После выявления того, в какой фазе произошло искажение напряжения, в эту фазу вводится компенсирующее воздействие. Применение преобразователя в системах электроснабжения позволяет сгладить негативное воздействие электрических нагрузок на сеть и при этом повысить качество электрической энергии. То есть обеспечить требование ГОСТа к питающему напряжению при питании сложных нелинейных нагрузок.
«Пример нелинейной нагрузки — светодиодный экран, на котором транслируются различные изображения. Сам по себе экран потребляет ток рывками, а когда еще и изображение меняется, он начинает потреблять ток еще большими рывками, что негативно сказывается на работе электросети. Наш преобразователь позволит сгладить все эти рывки и броски напряжения», — добавляет Александров.
Помимо экранов, это могут быть системы вентиляции на промышленных предприятиях, буровые установки. Когда бур натыкается на препятствие, чтобы его преодолеть, нужно затратить еще больше энергии и тока, чем при обычной работе. Активно-силовой фильтр будет за всем этим следить, вводить компенсирующее воздействие и обеспечит повышение качества электроэнергии. «Разработчики планируют заниматься развитием интеллектуальных алгоритмов управления. Также в планах испытание образца на полигоне, который будет соответствовать реальным промышленным условиям, с целью подтвердить эффективность работы алгоритмов, которые ученые разработали и запатентовали», — уточнили в пресс-службе.