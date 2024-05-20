В Новосибирске создали устройство для повышения качества электроэнергии

Помимо экранов, это могут быть системы вентиляции на промышленных предприятиях, буровые установки. Когда бур натыкается на препятствие, чтобы его преодолеть, нужно затратить еще больше энергии и тока, чем при обычной работе. Активно-силовой фильтр будет за всем этим следить, вводить компенсирующее воздействие и обеспечит повышение качества электроэнергии. «Разработчики планируют заниматься развитием интеллектуальных алгоритмов управления. Также в планах испытание образца на полигоне, который будет соответствовать реальным промышленным условиям, с целью подтвердить эффективность работы алгоритмов, которые ученые разработали и запатентовали», — уточнили в пресс-службе.