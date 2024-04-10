В Новосибирске создали устойчивый к засухе и паразитам сорт картофеля

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС, филиал Института цитологии и генетики СО РАН) создали устойчивый к засушливым условиям и паразитам сорт картофеля с высокой урожайностью «Атаман». Сорт передадут на госкомиссию по сортоиспытаниям в 2026 году, сообщила младший научный сотрудник СибНИИРС Юлия Гуреева.
«На 2026 год планируется сорт “Атаман”. В этом году была сильная засуха, всходы картофеля сместились. Обычно всходит где-то на 14-й день, у нас средние всходы составили где-то 24 сутки, засуха была очень сильная, у нас целый месяц не было осадков. А этот сорт на 12-е сутки взошел. В такие тяжелые времена мы можем выбрать самое лучшее, и это самое лучшее и будет перспективно на будущее», — сказала Гуреева в ходе международной конференции «Генофонд и селекция растений», посвященной 95-летию академика РАН П. Л. Гончарова.
Его урожайность в засушливый год составила 48 тонн с га, в то время как российский лидер по возделываемым площадям — сорт «Гала» — в подобных условиях дал урожай 30 тонн с га в год. По внешним признакам сорт отличается яркой желтой мякотью, округлой формой.
Сорт проходит оценку в Федеральном исследовательском центре картофеля имени А. Г. Лорха. Кроме того, «Атаман» устойчив к тяжелому заболеванию картофеля — фитофторе, что делает его пригодным для экологического возделывания и снизит затраты производств на обработку полей химией.
Об отечественных сортах
По ее словам, генетики также работают над созданием раннеспелых сортов картофеля, что актуально для сибирского климата, где в августе начинаются дожди, осложняющие сбор урожая. К 2030 году планируется подготовить два раннеспелых сорта «Тайга» и «Сибирь».
Гуреева отметила, что предприятия Сибири и Дальнего Востока заинтересованы в сортах картофеля отечественной селекции. «Мы усиленно работаем на то, чтобы конкурировать с зарубежными сортами наравне. И даже где-то превосходить. Сорта, созданные в конкретных климатических условиях, априори буду выше, чем зарубежные сорта. Наши сорта легче переносят и засуху, и выдерживают наш короткий вегетационный период, наши определенные штаммы фитофторы, они более адаптивны к нашим условиям. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить территории от Западной Сибири до Дальнего Востока», — сказала она.
Международная конференция «Генофонд и селекция растений», посвященная 95-летию академика РАН П. Л. Гончарова, проходит в Институте цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске с 10 по 12 апреля.