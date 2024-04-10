В Новосибирске создали устойчивый к засухе и паразитам сорт картофеля

«На 2026 год планируется сорт “Атаман”. В этом году была сильная засуха, всходы картофеля сместились. Обычно всходит где-то на 14-й день, у нас средние всходы составили где-то 24 сутки, засуха была очень сильная, у нас целый месяц не было осадков. А этот сорт на 12-е сутки взошел. В такие тяжелые времена мы можем выбрать самое лучшее, и это самое лучшее и будет перспективно на будущее», — сказала Гуреева в ходе международной конференции «Генофонд и селекция растений», посвященной 95-летию академика РАН П. Л. Гончарова.