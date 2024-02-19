В Новосибирске создали установку очистки скважинной питьевой воды без реагентов

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Ученые и инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали установку для экологичной безреагентной комплексной очистки скважинной воды от растворенных в ней примесей — солей железа, марганца и кальция. Установка позволяет снизить стоимость кубометра очищенной воды в 2,5 раза, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«В результате получается вода, соответствующая требованиям СанПиН. Также немаловажен экономический показатель: стоимость 1 куб. м воды, очищенной на установке инженеров НГТУ НЭТИ, примерно в 2,5 раза ниже стоимости кубометра, очищенного с помощью применяемых в настоящее время методов», — рассказали в пресс-службе.
Установка позволяет производить до 50 куб. м в сутки. Технология очистки основана на одновременных множественных физических воздействиях на обрабатываемую воду, что обеспечивает перевод растворенных в воде примесей в нерастворимое состояние — соли выпадают в осадок и затем легко отделяются методом фильтрации.
В процессе исследовательских работ разработано и запатентовано оригинальное вихревое устройство для водообработки.
Руководитель проекта, заведующий лабораторией квантовой криогенной электроники НГТУ НЭТИ доктор технических наук профессор Алексей Вострецов добавил, что установка очистки скважинной воды для локальных систем водоснабжения будет востребована для нужд РЖД, а также на пути к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству.