В Новосибирске создали установку очистки скважинной питьевой воды без реагентов

Установка позволяет производить до 50 куб. м в сутки. Технология очистки основана на одновременных множественных физических воздействиях на обрабатываемую воду, что обеспечивает перевод растворенных в воде примесей в нерастворимое состояние — соли выпадают в осадок и затем легко отделяются методом фильтрации.