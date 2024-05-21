В Новосибирске разработали технологию, упрощающую ремонт нефтяных скважин

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) запатентовали технологию, значительно упрощающую работы, связанные с ремонтом, модернизацией или консервацией добывающих нефтяных скважин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
При бурении скважины для ее укрепления и предотвращения осыпания грунта устанавливается специальная обсадная труба. Ее, для избежания перетока воды из одного пласта в другой при добыче нефти, изолируют цементным камнем, причем глубина такой изоляции может достигать 3 км. Если в дальнейшем при консервации или ремонте скважины эту трубу приходится извлекать, встает непростая задача — предварительно разрушить этот цементный камень. Такая же ситуация возникает при применении популярной сейчас в добывающей промышленности технологии врезки горизонтальных скважин с целью повысить добычу нефти.
«Сотрудниками Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета (ЦТТК НГУ) разработано техническое решение, а НГУ получен патент на способ и устройство для разрушения цементного камня за обсадной трубой нефтяной скважины», — сообщили в пресс-службе.
Обычно для извлечения обсадной трубы последовательно применяют две фрезы: первой разрезают саму трубу, а второй — бетон вокруг нее. Однако, если фреза по металлу задевает бетон или, наоборот, фреза для бетона задевает осколки металла, оставшиеся от резки трубы, то они быстро изнашиваются, выходят из строя, что приводит к заметному удорожанию проводимых работ. «Представители одной из нефтедобывающих компаний обратились к нам с предложением разработать иной способ разрушения цементного камня, с помощью которого можно было бы снизить затраты, сохранив эффективность работ», — приводит пресс-служба слова замдиректора ЦТТК НГУ, кандидата технических наук Андрей Савченко.
Решение проблемы
Ученые Новосибирского университета предложили решение, которое работает на ином принципе: трубу не разрезают, а с помощью специального устройства деформируют вдоль продольной оси из круглой в эллипс. «Сначала это происходит в одном направлении, а потом — с поворотом на 90 градусов. В результате, цементный камень за ней крошится, после чего саму трубу относительно просто извлечь на поверхность», — объяснил Савченко.
Помимо самой системы деформации трубы, учеными НГУ разработана технология ее применения в различных режимах. «Перспективы внедрения этой технологии, по мнению ученых, довольно хорошие. Многие скважины, которые эксплуатируют сегодня, были пробурены еще в 1960−70-х годах прошлого века, и задачи по их ремонту и консервации встают намного чаще, чем раньше», — отмечают в университете. Одновременно, поясняют в НГУ, набирает популярность технология горизонтального бурения, позволяющая извлекать дополнительные объемы нефти из уже иссякающих месторождений. Все эти работы требуют извлечения старых труб из скважин с предварительным разрушением цементного камня. Кроме этого, разработка может быть интересна для газо- и угледобычи, где также применяется цементный камень.