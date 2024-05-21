В Новосибирске разработали технологию, упрощающую ремонт нефтяных скважин

Помимо самой системы деформации трубы, учеными НГУ разработана технология ее применения в различных режимах. «Перспективы внедрения этой технологии, по мнению ученых, довольно хорошие. Многие скважины, которые эксплуатируют сегодня, были пробурены еще в 1960−70-х годах прошлого века, и задачи по их ремонту и консервации встают намного чаще, чем раньше», — отмечают в университете. Одновременно, поясняют в НГУ, набирает популярность технология горизонтального бурения, позволяющая извлекать дополнительные объемы нефти из уже иссякающих месторождений. Все эти работы требуют извлечения старых труб из скважин с предварительным разрушением цементного камня. Кроме этого, разработка может быть интересна для газо- и угледобычи, где также применяется цементный камень.