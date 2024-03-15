В Новосибирске разработали технологию повышения устойчивости керамики к трещинам

Как отмечает исследователь, карбид бора — дорогостоящий материал, его применяют, например, в изготовлении бронежилетов. Он хорош тем, что обладает высокой твердостью, но при этом очень легкий. Носить такой бронежилет будет гораздо проще. При изготовлении бронетехники также лучше использовать материал, который не будет утяжелять конструкцию. Помимо этого, карбид бора применяют для носовых частей самолетов (эта часть подвергается наиболее высоким нагрузкам), для сопел пескоструйных аппаратов, для поглощающих стержней в атомных реакторах. Трещиностойкость способствует тому, что материал дольше служит, не склонен к растрескиванию и его лучше обрабатывать, придавая необходимую форму.