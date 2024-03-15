В Новосибирске разработали технологию повышения устойчивости керамики к трещинам

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали технологию, которая позволит повысить трещиностойкость композиционной керамики, которую применяют для изготовления бронежилетов и деталей самолетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На данный момент разработана оптимальная технология, позволяющая повышать трещиностойкость материала. У этого материала очень высокая твердость, стойкость к истиранию, химическая стабильность, способность поглощать тепловые нейтроны, поэтому важно улучшать и другие его характеристики», — сообщили в пресс-службе.
По словам автора исследования, младшего научного сотрудника кафедры химии и химической технологии НГТУ Татьяны Гудымы, есть несколько способов повысить трещиностойкость материала: можно использовать высокодисперсные материалы для синтеза такой керамики, можно совмещать процесс синтеза и уплотнения керамики или же вводить модифицированные добавки. В своей диссертационной работе она совмещала эти три подхода. При проведении исследований одним из компонентов был нановолокнистый углерод (высокодисперсный углеродный материал), также использовался карбид бора, кроме того было проведено совмещение синтеза материала и его компактирование (прессование).
Как отмечает исследователь, карбид бора — дорогостоящий материал, его применяют, например, в изготовлении бронежилетов. Он хорош тем, что обладает высокой твердостью, но при этом очень легкий. Носить такой бронежилет будет гораздо проще. При изготовлении бронетехники также лучше использовать материал, который не будет утяжелять конструкцию. Помимо этого, карбид бора применяют для носовых частей самолетов (эта часть подвергается наиболее высоким нагрузкам), для сопел пескоструйных аппаратов, для поглощающих стержней в атомных реакторах. Трещиностойкость способствует тому, что материал дольше служит, не склонен к растрескиванию и его лучше обрабатывать, придавая необходимую форму.
«К карбиду бора я отдельно делала добавки трех веществ: диборид титана, диборид циркония и диборид хрома. В рамках каждой композиции были проанализированы разные составы, выявлены определенные зависимости, подобрана оптимальная технология для каждой из композиций. В перспективе планирую сочетать все эти три модифицирующие добавки в рамках одной керамики и смотреть, как это будет влиять на механические характеристики материала», — добавила Гудыма.