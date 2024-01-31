В Новосибирске разработали способ восстановления костной ткани после операций и травм

Тканеинженерная конструкция содержит структурную биодеградируемую матрицу, живые клетки и факторы роста самого пациента. По словам руководителя направления, замдиректора по научной работе ФБГУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Ирины Кириловой, структурная, жесткая, сохраняющая форму гипоаллергенная матрица становится носителем для живых клеток. «Наличие такой ниши позволяет не только заселить ее клетками, но создать комфортные условия для освоения следующих, более глубоких ниш с сохранением жизнеспособности клеток, а в последующем условия для их деления», — сказала Кирилова.