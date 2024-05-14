В Новосибирске разработали способ очистки труб при нефтедобыче

Стандартная процедура по устранению таких отложений подразумевает остановку работы скважины, извлечение из нее до 2 км труб, локализацию мест образования пробок и прочистку их механическим способом с постоянным нагревом. Часто это невозможно осуществить на месте и трубы приходится вывозить с месторождения на специальные площадки. После прочистки все оборудование необходимо вновь спустить в скважину. Каждая такая операция (а она, в зависимости от состава нефти на месторождении, может потребоваться не один раз в год) требует немалых затрат и остановки работы скважины на существенный период времени.