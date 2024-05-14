В Новосибирске разработали способ очистки труб при нефтедобыче

«В основе способа лежит созданная профессором кафедры гидродинамики Механико-математического факультета НГУ Сергеем Сухининым горелка и химический состав для нее, обеспечивающий такой режим горения, который эффективно устраняет отложения, не повреждая при этом самой трубы. Детальный способ применения горелки, описав перечень технологических операций, разработали его коллеги из Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ. Преимуществом способа устранения отложений является то, что очистка производится внутри скважины, позволяя существенно сэкономить время и средства, а порой — и вовсе обойтись без остановки нефтедобычи», — сообщили в пресс-службе.
Отложения тяжелых фракций нефти в трубах является серьезной проблемой, вызывающей осложнения в работе скважин, с которой так или иначе сталкиваются практически все российские нефтедобывающие компании. Этот процесс может привести к полной закупорке труб, прекращению потока нефти из скважины и серьезным повреждениям установленного в ней насосного оборудования.
Стандартная процедура по устранению таких отложений подразумевает остановку работы скважины, извлечение из нее до 2 км труб, локализацию мест образования пробок и прочистку их механическим способом с постоянным нагревом. Часто это невозможно осуществить на месте и трубы приходится вывозить с месторождения на специальные площадки. После прочистки все оборудование необходимо вновь спустить в скважину. Каждая такая операция (а она, в зависимости от состава нефти на месторождении, может потребоваться не один раз в год) требует немалых затрат и остановки работы скважины на существенный период времени.
«Этот проект сразу имел четкую прикладную направленность. Мы провели технический совет с представителями компании “Газпромнефть” и в дальнейшем строили свою работу на основе полученного от них технического задания», — приводит пресс-служба слова замдиректора Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Андрея Савченко.
В настоящее время, совместно с заказчиком, идет подбор площадок уже для полевых испытаний, где устройству придется бороться с отложениями в скважинах, содержащими механические примеси. Востребованность метода подтверждает и то, что интерес к разработке уже сейчас проявляют другие нефтедобывающие компании, добавили в вузе.