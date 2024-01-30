В Новосибирске разработали новый метод визуализации легких на МРТ

Коптюг рассказал, что эффективность МРТ-диагностики объясняется тем, что тело человека состоит преимущественно из воды, которая дает хороший сигнал в магнитном резонансе. Однако в легких мало воды и много воздуха, поэтому их значительно хуже видно на снимках. В мире используются методы применения гиперполяризованных газов для визуализации легких, однако методика, разработанная в МТЦ СО РАН на основе гиперполяризованного диэтилового эфира — разрешенного для применения в медицине газа, отличается большей эффективностью, скоростью получения и более низкой ценой. «Наш метод получения гиперполяризации, который принципиально отличается от других газов, — и здесь мы, безусловно, лидеры», — сказал ученый.