04:58 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске начали проводить протезирование суставов с помощью роботической руки

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Хирурги Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО) начали проводить операции по эндопротезированию коленного сустава с помощью робота Маko, который позволяет с высокой точностью установить протез. Ожидается, что это ускорит восстановление после операции, сообщили ТАСС в пресс-службе НИИТО.

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Источник: РИА "Новости"

«Оборудование представляет собой роботическую руку с закрепленным на ней модулем с инструментом и станцию трехмерной навигации для точного расположения инструмента в зоне операции», — говорится в сообщении.

Роботизированная система Маkо применяется при операциях по эндопротезированию тазобедренного, коленного сустава, суставов стопы. В систему загружаются данные компьютерной томографии пациента, и операция проходит с учетом индивидуальных особенностей анатомии сустава пациента. Робот обеспечивает соблюдение намеченных границ и стабильность положения инструмента. Уточняется, что ответственность за контроль хода операции тем не менее лежит на хирурге.

«В настоящий момент с помощью роботизированной системы мы проводим операции на коленном суставе. Отмечу, что в нашей клинике эндопротезирование поставлено на поток — это касается и первичных, и ревизионных операций. В то же время работать с роботом может только очень опытный хирург-ортопед, поскольку система требует новых знаний, нового уровня контроля. Операции с помощью Маkо отличаются от стандартной техники тем, что робот позволяет с высочайшей точностью выполнить все опилы, учесть все нюансы вплоть до доли миллиметра», — приводит пресс-служба слова заведующего травматолого-ортопедическим отделением № 3 Владислава Баитова.

По его словам, для пациентов операции практически не отличаются, однако хирурги ожидают, что восстановление после хирургического вмешательства с помощью робота будет проходить быстрее и эффективнее.

Апробацию системы в отделении эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов провели в 2022 году, в октябре этого года роботизированная система была установлена в операционном блоке НИИТО.

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