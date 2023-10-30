В Новосибирске начали проводить протезирование суставов с помощью роботической руки

«Оборудование представляет собой роботическую руку с закрепленным на ней модулем с инструментом и станцию трехмерной навигации для точного расположения инструмента в зоне операции», — говорится в сообщении.

Роботизированная система Маkо применяется при операциях по эндопротезированию тазобедренного, коленного сустава, суставов стопы. В систему загружаются данные компьютерной томографии пациента, и операция проходит с учетом индивидуальных особенностей анатомии сустава пациента. Робот обеспечивает соблюдение намеченных границ и стабильность положения инструмента. Уточняется, что ответственность за контроль хода операции тем не менее лежит на хирурге.

«В настоящий момент с помощью роботизированной системы мы проводим операции на коленном суставе. Отмечу, что в нашей клинике эндопротезирование поставлено на поток — это касается и первичных, и ревизионных операций. В то же время работать с роботом может только очень опытный хирург-ортопед, поскольку система требует новых знаний, нового уровня контроля. Операции с помощью Маkо отличаются от стандартной техники тем, что робот позволяет с высочайшей точностью выполнить все опилы, учесть все нюансы вплоть до доли миллиметра», — приводит пресс-служба слова заведующего травматолого-ортопедическим отделением № 3 Владислава Баитова.

По его словам, для пациентов операции практически не отличаются, однако хирурги ожидают, что восстановление после хирургического вмешательства с помощью робота будет проходить быстрее и эффективнее.