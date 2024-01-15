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17:25 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Новосибирске чехол для смартфона превратили в средство защиты

В него встроен перцовый баллончик.

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Источник: НГТУ НЭТИ

Учащиеся Новосибирского государственного технического университета создали чехол для смартфона, который поможет человеку защититься в экстренных ситуациях. Об этом сообщается на сайте НГТУ.

Студенты модифицировали чехол, добавив в него перцовый баллончик емкостью 25 миллилитров. Этого хватит для совершения 50 нажатий. Дистанция распыления вещества составляет один метр.

Авторы рассказали, что их разработка не имеет аналогов в мире. По их словам, главными плюсами «мобильной» системы безопасности являются оперативность использования и компактность: он помещается в самую маленькую сумочку, что обеспечивает быстрый и удобный доступ к средству защиты в любой ситуации.

В будущем изобретатели планируют усовершенствовать разработку, добавив специальный поворотный защитный механизм пульверизатора и улучшив эргономичность чехла.

Ранее новосибирские студенты собрали робота-огородника.

Анна Морозова

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