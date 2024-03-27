В Нидерландах открылся самый большой в Европе полигон для испытаний поездов Hyperloop

27 марта в местечке Вендам (провинция Гронинген, Нидерланды) открылся крупнейший в Европе полигон для испытания технологий скоростных поездов Hyperloop. Центр, получивший название EHC (European Hyperloop Center), должен приблизить наступление новой эры в истории пассажирских перевозок, которой грезят некоторые инженеры и предприниматели.
Напомним, концепция системы Hyperloop была предложена основателем компании SpaceX Илоном Маском в 2013 году. Она предусматривает использование грузопассажирских капсул, двигающихся по трубам, из которых откачан почти весь воздух. В теории это позволяет таким вакуумным поездам достигать скорости свыше 1000 километров в час. Испытания различных прототипов Hyperloop в последние годы активно ведутся в разных странах мира, включая, Китай.
Полигон в Вендаме, созданный на месте заброшенного железнодорожного узла, должен стать одной из важнейших тестовых площадок Hyperloop в Европе. Специально для разработчиков сверхскоростных поездов здесь соорудили 420-метровый Y-образный тоннель из 34 труб диаметром около 2,5 метра. В специальном контейнере, установленном возле тоннеля, инженеры разместили насос для откачки воздуха.
Первые испытания прототипа капсулы Hyperloop должны пройти на полигоне уже в апреле. Преимуществом этой площадки создатели называют разветвление тоннеля, которое позволяет отрабатывать безопасное перемещение капсулы между путями на огромной скорости.
Многие скептики сомневаются в перспективах Hyperloop. Основным недостатком этой системы обычно называют непомерной высокие расходы на строительство сети тоннелей. Однако глава EHC Саша Ламме полон оптимизма. По его мнению, первые коммерческие маршруты Hyperloop появятся к 2030 году. Сперва это будут линии протяженностью около 5 километров (например, между городами и ближайшими аэропортами), а к 2050-му общая протяженность тоннелей Hyperloop в Европе может достигнуть 10 000 километров.
По словам Ламме, если его прогноз сбудется, то через пару десятков лет пассажиры Hyperloop смогут добраться из Амстердама до Барселоны всего за пару часов.