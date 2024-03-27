В Нидерландах открылся самый большой в Европе полигон для испытаний поездов Hyperloop

Многие скептики сомневаются в перспективах Hyperloop. Основным недостатком этой системы обычно называют непомерной высокие расходы на строительство сети тоннелей. Однако глава EHC Саша Ламме полон оптимизма. По его мнению, первые коммерческие маршруты Hyperloop появятся к 2030 году. Сперва это будут линии протяженностью около 5 километров (например, между городами и ближайшими аэропортами), а к 2050-му общая протяженность тоннелей Hyperloop в Европе может достигнуть 10 000 километров.