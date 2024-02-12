В недрах Марса обнаружили следы древнего круговорота пород

«Мы обнаружили большое число черт рельефа на территории Эридании, которые указывают на то, что этот регион Марса представляет собой зону, где породы коры планеты, активно взаимодействовавшие с водой, погружались в ее недра. В этом отношении Марс был очень похож на древнюю Землю времен архейской эры, когда тектоника плит еще не запустилась», — пишут исследователи.