В недрах Марса обнаружили следы древнего круговорота пород

«Мы обнаружили большое число черт рельефа на территории Эридании, которые указывают на то, что этот регион Марса представляет собой зону, где породы коры планеты, активно взаимодействовавшие с водой, погружались в ее недра. В этом отношении Марс был очень похож на древнюю Землю времен архейской эры, когда тектоника плит еще не запустилась», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа американских и китайских астрономов под руководством доцента Гонконгского университета Джозефа Михальски при изучении снимков и научных данных, полученных при помощи зондов Mars Global Surveyor, «Марс-Одиссей» и MRO при наблюдениях за Эриданией. Она представляет собой один из крупных регионов Марса в южном полушарии четвертой планеты Солнечной системы, где в далеком прошлом предположительно располагалось крупное древнее озеро или небольшое море.
Эридания давно привлекает внимание астрономов тем, что на ее территории существуют отложения «намагниченных» горных пород древней коры Марса, а также большое число вулканов, активных в первые эпохи существования планеты. Астрономы заинтересовались тем, как много следов вулканической активности присутствует на территории этого региона Марса, который предположительно находился под водой или подо льдом 3,5−4 млрд лет назад.
В общей сложности, планетологам удалось выявить 63 ранее неизвестных вулкана и других следов их существования на территории Эридании, а также куполообразные области с необычно тонким слоем коры, которые разделяли «намагниченные» регионы в этой области Марса. Последующий анализ их свойств показал, что в этих точках осадочные породы и связанная с ними марсианская кора погружались в недра планеты.
Это говорит в пользу существования круговорота пород между недрами Марса и его поверхностью и схожем процессе геохимической эволюции Марса и Земли на первых этапах их существования, отметили планетологи.
О тектонике
Одна из отличительных черт Земли заключается в том, что в ее недрах протекает постоянный круговорот пород между корой и глубинными слоями мантии. Это приводит к рождению и исчезновению континентов, а также к активному обмену различными веществами между атмосферой и глубинной литосферой планеты.
Подобные процессы предположительно отсутствуют на современной Венере и Марсе, что в значительной степени объясняет их непригодность для жизни.