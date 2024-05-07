В NASA сообщили, что запуск Starliner к МКС пройдет не ранее 10 мая

В экипаж входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Они должны были пробыть на МКС неделю. После этого Starliner по плану совершит мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Ожидается, что основная задача полета будет состоять в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.