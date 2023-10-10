В NASA рассказали, как наблюдать за затмением «Огненное кольцо»

Как было известно ранее, кольцеобразное затмение Солнца и частное затмение Луны ожидаются 14 и 28 октября. Для тех, кто хочет увидеть «Огненное кольцо», NASA опубликовало онлайн-карту NASA 2023 Eclipse Explorer, которая позволяет отслеживать путь космического явления в режиме реального времени.

Как передает ScienceAlert, инструмент наблюдения за затмениями полностью интерактивен и позволяет увеличивать и уменьшать масштаб. Подобные явления случаются каждый год или два, но увидеть их удается не каждому.

«Огненное» затмение, которое можно будет наблюдать 14 октября, — первое затмение «кольцеобразного» типа. Оно образуется, поскольку Луна находится дальше всего от Солнца на своей эллиптической орбите, из-за чего с нашей планеты она кажется меньше светила. Когда спутник проходит перед звездой, ее мерцание как бы «обрамляет» Луну.

Недавно фотограф из Индии заснял четыре суперлуния 2023 года. Каждое из его изображений представляет собой композицию из 200 фотографий.