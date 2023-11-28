В нарядах какого цвета нужно встречать Новый 2024 год?

Встречая главный зимний праздник, всегда полезно знать, что любит и уважает символ наступающего года. Совсем скоро Кролик сдаст свои позиции Дракону, который станет ключевым животным-покровителем. Отмечая Новый год-2024, помните о том, что предпочитает волшебный покровитель года, и тогда вы обязательно ухватите за хвост удачу. Какие наряды, цвета и аксессуары стоит подобрать для главной ночи, aif.ru рассказал модельер и дизайнер Наз Маер.

Одежда

При выборе новогоднего гардероба учитывайте, что Дракон любит комфортные, но не лишенные привлекательности и элегантности вещи. Грядущий символ тяготеет к аристократичным и изысканным образам. Вот почему одним из самых удачных решений для встречи праздника станет женственный комбинезон из красивой и дорогой ткани, например атласа или шелка. Отдавайте предпочтение свободным моделям, которые не мешают активному движению.

В новогоднюю ночь элегантным и достойным нарядом станет и брючный костюм, выполненный в любимом цвете Дракона. Хорошо, если вы украсите образ интересной и привлекательной деталью, например большой и трендовой брошью в виде цветка.

При выборе праздничного платья остановитесь на вариациях с «изюминкой», например с асимметричным кроем, интригующим вырезом на ноге, соблазнительным декольте. Дракон приветствует модели с эффектом блеска или чешуи, а также сверкающими вышивками.

Цвета

Зеленый. Дракон очень любит зеленый цвет и предпочитает его остальным. Смело выбирайте наряд, выполненный в любом из «соседних» с ним решениях: оливковом, бирюзовом, изумрудном. Такой оттенок напоминает Дракону о природе и зелени, усмиряя буйный нрав.

Красный. Символу года нравится и красный цвет, который он считает королевским. Согласно восточным традициям, данный оттенок означает силу и могущество, поэтому очень импонирует Дракону. Встречайте праздник в ярко-красном наряде, и будет вам счастье.

Золотой. Указанный оттенок наводит Дракона на мысли о том, что он ценит больше всего, — богатстве. Выбирайте образ в Новый год, выполненный в подобном оттенке, чтобы привлечь финансовую удачу в свой дом.

Фиолетовый. Сделав фиолетовый цвет ключевым в своем гардеробе, можно заметно улучшить свои дела в сфере карьеры, а также зарядиться мощной энергией. К тому же данный оттенок является королевским, а значит, Дракон его точно любит.

Аксессуары

Крылатый талисман преклоняется перед дорогими и массивными украшениями с королевским размахом. Он благоволит к блестящему декору, бархату и эффектному сиянию.

Идеальным дополнением к новогоднему образу станет аккуратная бархатная сумочка в тон наряду, расшитая стразами или украшенная вышивкой.

Отмечая торжество, смело надевайте на себя самые массивные и броские украшения: широкие и тяжелые браслеты, имитирующие золото или серебро, крупные серьги-кольца, сверкающие висячие серьги, кольца с крупными камнями (особенно Дракон уважает янтарь и яшму).

При выборе броши отдайте предпочтение моделям, изображающим символ года, чтобы растопить сердце строгого талисмана.