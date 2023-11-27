13:16 (мск), источник: Российская газета

В Набережных Челнах родители назвали дочь Россия-Святоссия-Святороссия

В Набережных Челнах родители дали новорожденной дочери имя Россия-Святоссия-Святороссия. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил Камский детский медицинский центр.

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Источник: AP 2023

Девочка родилась раньше срока, но благодаря врачам все обошлось благополучно.

«Кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра». — написали в пресс-службе КДМЦ.

Оказалось, что у мамы ребенка тоже оригинальное имя — Родушка. А старшего сына родители назвали Природой.

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