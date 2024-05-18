В Музее МХАТ рассказали о последних днях Пушкина

Было бы неправильным, если бы Пушкина отдали на откуп одним только литературным музеям, которые 225-летие классика, как уже писал «МК», празднуют с небывалым размахом. Поэтому остается приветствовать открытие 18 мая в Музее Московского художественного театра проекта «И Пушкин вас поведет…», посвященного драматургии Пушкина и ее сценической судьбе конкретно во МХАТе.
Музей в Камергерском переулке решил вновь поднять вопрос о сценичности / несценичности драматургической части наследия Александра Сергеевича, поскольку пушкиноведы «почти не раскрывают зрелищную природу театральных текстов», — это цитата из анонса выставки. Вообще, чтобы исследователи изучили зрелищность или что-то еще, сначала должно произойти накопление материала — что и делается музеем в течение десятилетий.
Историческая канва такова. Впервые Художественный театр обратился к произведениям Пушкина в 1907 году — речь о драме «Борис Годунов». Тогда главным художником выступил легендарный Виктор Симов, а постановщиками — Немирович-Данченко и Лужский.
Прошло семь лет, и театр — в 1915-м году — поставил «Маленькие трагедии».
Отдельные произведения цикла поделили между собой два гения — Немирович-Данченко взялся режиссировать «Пир во время чумы» и «Каменного гостя», а Станиславский — «Моцарта и Сальери». Но в итоге на афише значилось одно имя режиссера и художника — Александра Бенуа.
Руководство Бенуа не было номинальным, так как именно ему принадлежала идея объединить пьесы в трилогию, чтобы зрители увидели, как «борется человеческая душа с Богом, как борется она с другими душами, как побеждает их и как в конце концов оказывается безнадёжно проклятой, погибшей», — рассказывают в Музее МХАТ.
О «Борисе Годунове» Художественный театр вспомнил вновь в 90-е- пьеса серьезно резонировала с текущей политической ситуацией.
В 1994 году режиссер Олег Ефремов поручил постановочную часть художнику-сценографу Борису Мессереру. Борис Асафович широко прибег к техническим ухищрениям — в спектакле двигались фрагменты пола, с помощью которых сменялись отдельные сцены, а на подвесных спускаемых экранах возникали ремарки, обозначавшие время и место действия каждой сцены. При этом над подмостками выводились цветные проекции летописных рисунков.
Татьяна Глебова по поручению Ефремова создала костюмы, стилизованные под аутентичную одежду начала XVII века — эскизы работы выдающегося костюмера мы видим на выставке.
Помимо этого, посетители в максимальном приближении знакомятся со спектаклем «Последние дни» (1943 года) и «Медная бабушка» (1975). Эскизы к последнему, созданные театральным художником Петром Вильямсом, заняли на выставке особое место.