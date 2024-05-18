В Музее МХАТ рассказали о последних днях Пушкина

Руководство Бенуа не было номинальным, так как именно ему принадлежала идея объединить пьесы в трилогию, чтобы зрители увидели, как «борется человеческая душа с Богом, как борется она с другими душами, как побеждает их и как в конце концов оказывается безнадёжно проклятой, погибшей», — рассказывают в Музее МХАТ.