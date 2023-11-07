В Москве представили новый поезд Деда Мороза

6 фотографий 6 фотографий

Согласно маршруту поезда Деда Мороза, он сделает остановки с праздничной программой более чем в 80 российских городах.

Поезд представляет собой передвижную резиденцию, оформленную в зимней тематике. Ее состав ежегодно обновляется и пополняется новыми вагонами. В этом году в резиденцию войдут «вагон-приемная» главного зимнего волшебника, вагон «сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон — кукольный театр» для проведения представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для проведения чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

«Поезд Деда Мороза» — это специальный проект РЖД и правительства Вологодской области. Впервые он стартовал 5 декабря 2021 года. За два года его участниками стали более 900 тыс. человек более чем в 150 российских городах.