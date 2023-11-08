В Москве около 600 пар поженились с 3 по 6 ноября

«Многие столичные молодожены выбирают для заключения брака праздничные дни. В период с 3 по 6 ноября в Москве было создано около 600 новых семей, и мы ни на день не приостанавливали проведение торжественных церемоний. В День народного единства пожениться можно было на выездных площадках, там зарегистрировали свой союз около 60 пар. С 5 ноября церемонии бракосочетания в обычном режиме проходят во дворцах бракосочетания № 1 и № 4», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, также в праздничные дни на выездных локациях парам вручали фирменные карты «Тройка», которые специально были выпущены к пятому сезону проекта по выездной регистрации брака «Новые адреса счастья». В День народного единства торжественные церемонии проходили в башне «Око», в усадьбе Васильчиковых, в доме торжеств «Сафиса» и в парке-отеле «Даниловский». На выездных локациях поженились около 60 пар.

С 8 ноября все столичные ЗАГСы работают в прежнем режиме. В Москве можно будет пожениться накануне Нового года, 31 декабря, и в январские праздники 2024 года. На 31 декабря еще можно подать заявление о заключении брака во Дворцы бракосочетания № 1 и № 4. В новом году 4 и 6 января можно будет вступить в брак во дворцах бракосочетания № 4 и Шипиловском. На 5 и 7 января подача заявления о заключении брака уже доступна во дворцах бракосочетания № 1 и Южное Бутово.