Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском зоопарке рассказали, как слоны переживают жару

Слоны в Московском зоопарке в жару проводят время в бассейнах, грязи и песке.

Об этом сообщила директор Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что у слонов есть все летние развлечения.

«К их услугам бассейны, прохладный душ из шланга, доступ в тенистые внутренние помещения, и полный выгон песка, которым можно обсыпаться. Но хочется еще и жидкой грязи. Здесь слонам предоставляется свобода действий. Можно просто стоять под шлангом, а можно сделать себе дополнительную лужу», — отметила Акулова.

По ее словам, слоны выкапывают в песке углубления, носят туда хоботом воду и создают грязевую лужу, «обляпываются с ног до головы и радостно идут внутрь».