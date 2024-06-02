В Московском зоопарке рассказали, как слоны переживают жару

Об этом сообщила директор Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у слонов есть все летние развлечения.
«К их услугам бассейны, прохладный душ из шланга, доступ в тенистые внутренние помещения, и полный выгон песка, которым можно обсыпаться. Но хочется еще и жидкой грязи. Здесь слонам предоставляется свобода действий. Можно просто стоять под шлангом, а можно сделать себе дополнительную лужу», — отметила Акулова.
По ее словам, слоны выкапывают в песке углубления, носят туда хоботом воду и создают грязевую лужу, «обляпываются с ног до головы и радостно идут внутрь».