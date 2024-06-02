В Московском зоопарке рассказали, как слоны переживают жару

«К их услугам бассейны, прохладный душ из шланга, доступ в тенистые внутренние помещения, и полный выгон песка, которым можно обсыпаться. Но хочется еще и жидкой грязи. Здесь слонам предоставляется свобода действий. Можно просто стоять под шлангом, а можно сделать себе дополнительную лужу», — отметила Акулова.