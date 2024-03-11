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В морской звезде обнаружили соединения против опухолей

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН обнаружили в экстракте дальневосточной слизневой морской звезды особые химические соединения. Потенциально они могут помочь в борьбе с воспалительными заболеваниями, сообщил ТАСС замдиректора института по научной работе Михаил Кусайкин.
Источник: Freepik

«Такие соединения, которые потенциально могут бороться с раком, действительно обнаружили в этом виде морской звезды. Сейчас этот проект находится на стадии научных исследований», — сказал Кусайкин.

Он отметил, что открытые соединения проявили высокую эффективность в подавлении роста и развития колоний клеток рака молочной железы человека. Такое свойство в теории открывает новые перспективы для использования морских звезд в качестве потенциальных источников противоопухолевых препаратов.

Дальневосточные звезды обитают в холодных водах. Они способны производить густую слизь, которая отпугивает хищников — как правило, других иглокожих.