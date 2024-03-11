В морской звезде обнаружили соединения против опухолей

«Такие соединения, которые потенциально могут бороться с раком, действительно обнаружили в этом виде морской звезды. Сейчас этот проект находится на стадии научных исследований», — сказал Кусайкин.
Он отметил, что открытые соединения проявили высокую эффективность в подавлении роста и развития колоний клеток рака молочной железы человека. Такое свойство в теории открывает новые перспективы для использования морских звезд в качестве потенциальных источников противоопухолевых препаратов.
Дальневосточные звезды обитают в холодных водах. Они способны производить густую слизь, которая отпугивает хищников — как правило, других иглокожих.