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В минском дельфинарии дельфин выпрыгнул из воды в зал

Видео со спасением животного набрало более 20 млн просмотров в TikTok.

В минском дельфинарии дельфин выпрыгнул из бассейна в зрительский зал. Видео со спасением животного было опубликовано в TikTok и набрало более 20 млн просмотров.

На записи видно, как несколько мужчин собираются вокруг дельфина и подкладывают под него покрывало. Проходит чуть больше минуты, прежде чем он снова вернулся в воду.

Ранее, 2 мая, сотрудники экстренных служб спасли собаку, которая упала в реку в районе Дорогомилово в Москве. Животное не могло выбраться из воды самостоятельно из-за бетонных конструкций, ограждающих берег. Увидев тонущего пса, очевидцы обратились за помощью к спасателям.