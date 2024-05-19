В минском дельфинарии дельфин выпрыгнул из воды в зал

В минском дельфинарии дельфин выпрыгнул из бассейна в зрительский зал. Видео со спасением животного было опубликовано в TikTok и набрало более 20 млн просмотров.
На записи видно, как несколько мужчин собираются вокруг дельфина и подкладывают под него покрывало. Проходит чуть больше минуты, прежде чем он снова вернулся в воду.
Ранее, 2 мая, сотрудники экстренных служб спасли собаку, которая упала в реку в районе Дорогомилово в Москве. Животное не могло выбраться из воды самостоятельно из-за бетонных конструкций, ограждающих берег. Увидев тонущего пса, очевидцы обратились за помощью к спасателям.