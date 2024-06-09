В МЭР рассказали, зачем туристы с Ближнего Востока едут в Россию

По словам Кондратьева, туристы пережидают в России жару в летние месяцы, а также знакомятся с исторической и культурной составляющей. Самыми популярными направлениями у туристов из стран Ближнего Востока являются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
«Многие туристы из этих стран (Ближнего Востока. — “Газета.Ru”) приезжают в Россию, как многие говорят, переждать жару. Им комфортен климат в центральной части России и интересны наши достопримечательности», — поделился чиновник.
Он уточнил, что у гостей из стран Ближнего Востока высокие запросы в плане комфорта отелей, они также не любят, когда в туристическом маршруте много локаций. Туристы из Китая, напротив, предпочитают большие экскурсионные программы, крупные города, а также китайские блюда в меню.
До этого «Газета.Ru» писала, что в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году в гостиницах Северной столицы почти на треть выросло число бронирований гостиниц.