В МЭР рассказали, зачем туристы с Ближнего Востока едут в Россию

Он уточнил, что у гостей из стран Ближнего Востока высокие запросы в плане комфорта отелей, они также не любят, когда в туристическом маршруте много локаций. Туристы из Китая, напротив, предпочитают большие экскурсионные программы, крупные города, а также китайские блюда в меню.