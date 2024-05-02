В Мексике обнаружили самую глубокую голубую дыру на планете

МЕХИКО, 2 мая. /ТАСС/. Исследователи обнаружили в водах Мексики недалеко от полуострова Юкатан самую глубокую в мире голубую дыру, сообщил портал Infobae.
По его данным, глубина подводной пещеры «Таам Джа» составляет более 420 м, это существенно превосходит другие известные подводные воронки, например, находящуюся в Южно-Китайском море голубую дыру «Санша Юнлэ» (301 м).
Как пишет портал, несмотря на «загадочный и устрашающий внешний вид», голубые дыры считаются «оазисами биоразнообразия», поскольку представляют собой среду обитания кораллов, моллюсков, морских черепах, акул и других подводных организмов.
Ученые называют голубыми дырами подводные пещеры, чаще всего, карстовые воронки, заполненные водой и находящиеся ниже уровня моря. Свое название они получили из-за контраста глубокой темно-синей воды и светлой воды океана вокруг них.