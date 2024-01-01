В МЧС назвали основные признаки переохлаждения

По данным экспертов, симптомами обморожения считается температура тела ниже 36 градусов, снижение частоты сердечных сокращений, ощущение усталости и сонливости, а также замедленная речь.

Кроме того, при переохлаждении нарушается ритм дыхания, появляются проблемы с памятью, синеет кожа, человек меньше двигается и может потерять сознание.