В МЧС назвали основные признаки переохлаждения
Основные признаки переохлаждения в своем Telegram-канале перечислили специалисты МЧС России.
Основные признаки переохлаждения в своем Telegram-канале перечислили специалисты МЧС России.
По данным экспертов, симптомами обморожения считается температура тела ниже 36 градусов, снижение частоты сердечных сокращений, ощущение усталости и сонливости, а также замедленная речь.
Кроме того, при переохлаждении нарушается ритм дыхания, появляются проблемы с памятью, синеет кожа, человек меньше двигается и может потерять сознание.
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