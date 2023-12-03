В Майами найден самый одинокий ламантин в мире. Животному 67 лет

Животное обитает в Океанариуме с 1956 года, в апреле его поместили в небольшой девятиметровый бассейн вместе с его возлюбленной Джульеттой. У ламантинов появилось несколько детенышей. В какой-то момент Ромео разлучили с ней. Сейчас партнерша все еще живет в океанариуме, но ее держат в отдельном аквариуме для «знаменитостей» на главной площадке.

Продолжительность жизни ламантинов, как пишет издание со ссылкой на специалистов, составляет от 50 до 60 лет в дикой природе и до 65 в неволе. Ромео может считаться одним из старейших представителей своего вида.

Специалисты бьют тревогу, объясняя это тем, что ламантины относятся к полусоциальным животным, которые «психологически страдают, когда не живут парами или группами». Однако долгожитель Ромео по какой-то причине все еще обитает в полном одиночестве.

Министерство сельского хозяйства США уже выступало с критикой подобных действий океанариума. Представители власти отмечали, что за животным ухаживают недостаточно хорошо и содержат его в полной изоляции.

Ламантины в США классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Во Флориде в дикой природе осталось всего около 7500 особей. За текущий год погибло по различным причинам около 500 ламантинов.