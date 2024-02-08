В Мамонтовой пещере палеонтологи обнаружили кладбище акул

Troglocladodus tripblei достигал длины от 3 до 3,6 метров. У небо были раздвоенные зубы, из-за чего вид и получил свое название — «пещерный ветвящийся зуб». Glikmanius careforum по размерам был схож с Troglocladodus tripblei, но его челюсти были более мощными. Эта особенность позволяла хищнику охотиться как на костистых рыб и древних кальмаров, так и на других акул.