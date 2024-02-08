В Мамонтовой пещере палеонтологи обнаружили кладбище акул

В Национальном парке Мамонтовой пещеры в Кентукки и на севере Алабамы обнаружили два новых вида древних акул акул — Troglocladodus tripblei и Glikmanius careforum. Они жили на Земле 325 миллионов лет назад, то есть эти хищники существовали до образования суперконтинента Пангея. Об этом пишет ОСН.
Troglocladodus tripblei достигал длины от 3 до 3,6 метров. У небо были раздвоенные зубы, из-за чего вид и получил свое название — «пещерный ветвящийся зуб». Glikmanius careforum по размерам был схож с Troglocladodus tripblei, но его челюсти были более мощными. Эта особенность позволяла хищнику охотиться как на костистых рыб и древних кальмаров, так и на других акул.
Оба вида относятся к ктенакантам, которые считаются древними родственниками современных акул. Эти рыбы предпочитали охотиться вблизи берега на морском пути, который в то время соединял Северную Америку, Европу и Африку. Сегодня тут расположены Кентукки и Алабама.
Ранее в Австралии обнаружили новый вид акул с человеческими зубами.
Анна Морозова