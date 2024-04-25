В мае активизируется образованный кометой Галлея метеорный поток эта-Аквариды

«Метеоры Майских Акварид быстрые и яркие, оставляющие длинные следы. Наблюдать их лучше всего в начале мая в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) и вдали от городских огней. Сложность наблюдений эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро и лучше всего виден из Южного полушария. В средних широтах радиант Майских Акварид виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь в течение нескольких часов до рассвета», — также пояснили ТАСС в пресс-службе планетария.