В любимой пещере Тиберия нашли вулканическое стекло с неизвестного корабля

Водная полиция Неаполя обнаружила у берегов острова Капри следы древнего кораблекрушения: дайверы извлекли из разбросанных по морскому дну обломков огромную глыбу обточенного обсидиана. Вероятно, это остатки груза судна, которое затонуло в Неаполитанском заливе еще в эпоху неолита. По словам археологов, которым передали артефакты, это еще одно доказательство того, что люди в каменном веке были искусными мореплавателями.

Личности моряков, перевозивших груз более пяти тысяч лет назад, остаются загадкой, как и тип судна. Вряд ли сам корабль будет найден, так как дерево под водой сгнило бы с неолитических времен. Но обсидиановый груз тоже кое-что может рассказать сегодня об этом древнем путешествии, говорят эксперты.

Загадочные моряки неолита

Точное место находки не сообщается, чтобы не допустить расхищения мародерами. Но известно, что кораблекрушение случилось рядом с Голубым Гротом — морской пещерой, в которой любил купаться император Тиберий. На Капри у него был собственный дворец.

О присутствии и деятельности гораздо более древних людей на Капри и других островах Средиземноморья известно очень мало. Но есть свидетельства того, что люди там бывали и в эпоху неолита. Ранее по куску обсидиана с греческого острова Мелос ученые выяснили, что он был перевезен за 80 морских миль через Эгейское море около 13 тысяч лет назад. Каким образом и на чем путешествовали неолитические моряки, осталось загадкой.

У археологов есть и другой пример с затопленной неолитической стоянки древних людей близ Рима, где были найдены пять каноэ VI тысячелетия до нашей эры. Это лодки до 10 метров в длину, и как минимум одна из них имела признаки оснащения парусами. Кингсли предположил, что каноэ могли связывать попарно и использовать как катамараны для дальних морских путешествий. Такие суда могли бы перевозить до пяти тонн груза.

Власти Неаполя и ученые собираются провести обширное инструментальное исследование дна в надежде найти и поднять другие части груза. А также проверить возможное наличие корпуса корабля. Найденный обсидиан отправили на очистку и анализ, которые, возможно, тоже дадут дополнительную информацию и более точную датировку событий.