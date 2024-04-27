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В Лувре изучат возможность экспонирования «Моны Лизы» в отдельном зале

Лувр и правительство Франции изучают варианты улучшения условий экспонирования «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, в том числе возможность разместить картину в отдельном зале музея. Об этом 27 апреля рассказала директор Лувра Лоранс де Кар в эфире радиостанции France Inter.

Источник: AP 2023

«Мы думаем об этом», — ответила де Кар на вопрос о необходимости «отдельной комнаты» для «Мона Лизы».

Кроме того, глава Лувра выразила сожаление, что условия приема посетителей в музее находятся «не на должном уровне».

«Это относится и к “Моне Лизе”, поэтому мы вместе с министерством культуры [Франции] задумались над этим улучшением, которое мне кажется необходимым», — приводит Barron’s слова де Кар.

28 января экологические активисты облили «Мону Лизу» супом. Свои действия вандалы оправдали желанием продвигать «право на здоровое и устойчивое питание». В музее активизировали кризисное подразделение: помещение, где находится картина, немедленно эвакуировали.