В Лувре изучат возможность экспонирования «Моны Лизы» в отдельном зале

Лувр и правительство Франции изучают варианты улучшения условий экспонирования «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, в том числе возможность разместить картину в отдельном зале музея. Об этом 27 апреля рассказала директор Лувра Лоранс де Кар в эфире радиостанции France Inter.