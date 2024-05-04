В Ленинградской области спасли еще одного детеныша детеныша нерпы

«Из города Никольское к нам приехала еще одна маленькая ладожская нерпулька», — сообщил фонд на своей странице.
В настоящее время в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию более 10 животных.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже «предпочел» естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.