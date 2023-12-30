В Лаосе открыли новый вид бабочки

АРХАНГЕЛЬСК, 30 декабря. /ТАСС/. Российские ученые открыли новый вид бабочки в горах в южной части Лаоса, рассказал ТАСС младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Виталий Спицын. Нового представителя семейства коконопрядов назвали в честь известного российского энтомолога Петра Устюжанина — коконопряд Устюжанина (Radhica ustjuzhanini).

«Мы описали новый вид бабочки из Лаоса. Этот вид обитает в южной и центральной части Аннамских гор в Лаосе и Вьетнаме, предположительно, должен быть еще и в Камбодже. Свою находку мы назвали в честь Петра Яковлевича Устюжанина, это российский энтомолог, специалист мирового уровня по пальцекрылкам и веерокрылкам [семейства бабочек]», — сказал Спицын.

Это довольно крупная бабочка с размахом крыльев около 5 см, травянисто-зеленого цвета, задние крылья у нее желтоватые, внутренний край их затенен. На крылышках много небольших коричневых пятнышек и тонких полос. Внешне она выглядит почти как Radhica elisabethae de Lajonqui re (коконопряд Елизаветы), вид был описан в 1977 году на Суматре. Ранее ученые считали, что коконопряды Елизаветы обитают на большой территории, включающей Индокитай, значительную часть Индонезии и Филиппины.

Находку из Лаоса зоологи исследовали генетическим методом, изучив митохондриальную ДНК — оказалось, что у внешне схожих бабочек огромная разница в генах. «Генетическая линия с Суматры, то есть Radhica elisabethae, она отличается от нашей, которую мы описали, более чем на 8%. То есть это больше, чем между родами некоторых бабочек. Дистанция колоссальная», — подчеркнул собеседник агентства. Такие виды называют криптическими: они очень сильно отличаются генетически, при этом внешне, по морфологии очень похожи.

Нового коконопряда Спицын обнаружил на плато Болавен, бабочка обитает на высоте примерно 1 тыс. м и относится к ночным видам, но в целом о ее образе жизни больше ничего не известно. Как пояснил зоолог, бабочек в тропиках много, однако они в основном мало изучены. «Ученых гораздо меньше, чем этих бабочек, на всех не хватает», — добавил он.

Скорее всего, коконопряд Устюжанина — достаточно редкий вид, ученым попался всего один экземпляр. «Много горных лесов уничтожено, а они имеют уникальную фауну. Ну и плато Болавен практически полностью вырублено. [Есть] маленький кусочек леса на небольшой возвышенности около Тхатенга, только там она была встречена», — сказал Спицын.

Планы исследований в Лаосе

В 2023 году Арктический центр заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным университетом Лаоса. Это первый и единственный полноформатный вуз страны. Организации уже начали работать по исследованию биоразнообразия беспозвоночных, идет изучение процессов формирования фауны Аннамских гор, оценка вклада гор севера Лаоса в образовании фауны восточной Палеарктики, в том числе российского Дальнего Востока.

Как отметил Спицын, летом 2024 года запланирована экспедиция по исследованию бабочек. Зоологи ФИЦКИА намерены изучить различные группы семейств чешуекрылых, в том числе коконопрядов, сатурний (павлиноглазки) и бражников. «Лаос очень интересен. Сейчас эта фауна, скажем так, весьма фрагментарно изучена, то есть там известно видов меньше, чем в Таиланде, а на самом деле должно быть больше. Потому что там должен быть комплекс китайских видов и комплекс вьетнамских видов. И, соответственно, практически вся тайская фауна, за исключением тех видов, которые живут только на Малайском полуострове. Фауна должна быть намного богаче всех этих трех крупных районов», — пояснил он.