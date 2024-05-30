В квартиры россиян проникли американские сверчки

Для наших широт это насекомое нехарактерно, но активно обживается в местных квартирах, рассказал биолог и научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко порталу V1.RU.
В дикой природе они не обитают и разводятся искусственно в том числе и для зоокорма.
По словам специалиста, экзотические сверчки могут попасть в квартиру с овощами и фруктами из магазина.
Кроме того, такие сверчки — популярное лакомство ежей, рептилий и пауков, которых в качестве питомцев держат люди. Насекомые могли выбраться на свободу и поселиться в укромном уголке.
В основном они питаются нежной растительностью, отмершими частями растений, реже — мелкими животными. Но в квартирах им тоже есть чем поживиться.
«В доме будет питаться органическим мусором, крошками с вашего стола и мелкими членистоногими, что наблюдают за вами, когда вы думаете, что вас никто не видит», — пояснил эксперт.
Американские сверчки не опасны для человека.