В Курчатовском институте разработали метод точечного воздействия на микроопухоли

Микрометастазы представляют собой комплексы раковых клеток размером менее 1−2 мм. Их нельзя определить с помощью диагностических методов, поэтому после хирургического удаления опухоли пациентам предлагают пройти курсы химиотерапии или радионуклидной терапии с применением альфа- или бета-эмиттеров. Авторы работы предложили новый подход, снижающий нагрузку на организм за счет локального воздействия на раковые клетки.