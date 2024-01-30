В Курчатовском институте разработали метод точечного воздействия на микроопухоли

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали метод терапии онкозаболеваний, позволяющий воздействовать на микрометастазы с помощью радионуклидов. Новый подход позволяет снизить негативное влияние радиофармпрепаратов на организм за счет точечного воздействия, сообщила пресс-служба центра.
Микрометастазы представляют собой комплексы раковых клеток размером менее 1−2 мм. Их нельзя определить с помощью диагностических методов, поэтому после хирургического удаления опухоли пациентам предлагают пройти курсы химиотерапии или радионуклидной терапии с применением альфа- или бета-эмиттеров. Авторы работы предложили новый подход, снижающий нагрузку на организм за счет локального воздействия на раковые клетки.
«Ученые Курчатовского института предложили новый терапевтический подход: использовать эмиттеры оже-электронов — радионуклиды “ближнего действия”. Оже-электроны способны повреждать клетки в радиусе нескольких десятков нанометров, но не оказывают цитотоксического действия на больших расстояниях и не травмируют здоровые клетки и ткани», — уточнили в научном центре.
Авторы работы использовали в основе препарата родий-103m, а для его транспортировки в клетку применили молекулу на основе модифицированной глюкозы. В раковых клетках процесс ее окисления ускоряется, повышая уровень белков, транспортирующих глюкозу через клеточную мембрану.
Как пояснил начальник отдела радиоизотопов и РФП Курчатовского комплекса физико-химических технологий Владимир Загрядский, глюкоза также имеет универсальный для многих видов клеток вектор доставки, что позволяет отказаться от разработки специфичных к каждому типу рака молекул для удешевления производства препаратов.
Результаты работы опубликованы в журнале «Российские нанотехнологии».