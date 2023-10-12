В Крыму установили возраст древнейшего дерева

Ученые из Никитского ботанического сада уточнили возраст сосны Палласа, растущей у подножия горы Ай-Петри на южном берегу Крыма. Об этом рассказывает Крым 24.

Споры о возрасте сосны ведутся не первый год. Раньше считалось, что дереву не более 600 лет, поскольку представители этого вида живут до 500−600 лет. Продолжительность существования зависит от удаления от моря — чем дальше, тем больше.

Однако в ходе исследования ученым удалось установить, что сосна Палласа гораздо старше. Динамика его роста по диаметру ствола на высоте 1,3 метра показала, что в оптимальных условиях в возрасте 500 лет это расстояние равно 170 сантиметрам.

Измерения показали, что диаметр изученного дерева составил 186 сантиметров, а окружность ствола равна шести метрам. Следовательно, возраст сосны Палласа — 1500 лет.

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Анна Морозова