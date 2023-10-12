В Крыму установили возраст древнейшего дерева
Ранее считалось, что сосне Палласа не более 600 лет.
Ранее считалось, что сосне Палласа не более 600 лет.
Ученые из Никитского ботанического сада уточнили возраст сосны Палласа, растущей у подножия горы Ай-Петри на южном берегу Крыма. Об этом рассказывает Крым 24.
Споры о возрасте сосны ведутся не первый год. Раньше считалось, что дереву не более 600 лет, поскольку представители этого вида живут до 500−600 лет. Продолжительность существования зависит от удаления от моря — чем дальше, тем больше.
Однако в ходе исследования ученым удалось установить, что сосна Палласа гораздо старше. Динамика его роста по диаметру ствола на высоте 1,3 метра показала, что в оптимальных условиях в возрасте 500 лет это расстояние равно 170 сантиметрам.
Измерения показали, что диаметр изученного дерева составил 186 сантиметров, а окружность ствола равна шести метрам. Следовательно, возраст сосны Палласа — 1500 лет.
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Анна Морозова