В Крыму сообщили об открытии опасного астероида

Борисов живет в поселке Научном в Бахчисарайском районе Крыма и собственноручно создает телескопы, с помощью которых наблюдает за небесными телами. Первые открытия он сделал в 2013 году. В августе 2019 года астроном открыл межзвездную комету, получившую его имя. Всего Борисов обнаружил 12 комет, последнюю — осенью 2023 года. С начала 2024 года им открыто 9 астероидов, а за 11 лет наблюдений — 80. Рекордным для Борисова стал 2023 год, когда он открыл 53 астероида.