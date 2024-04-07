В Крыму сообщили об открытии опасного астероида

«Подтверждение получено. Это околоземный и потенциально опасный астероид. С начала года астероидов подобного размера в мире открыто около 60, один из них открыт мною. Его продолжают наблюдать», — рассказал он.
Всего, по словам астронома, поиском астероидов занимаются около 50 обсерваторий в мире, но только в пяти из них с начала 2024 года удалось обнаружить новые небесные тела. «Они (астероиды) движутся на дальности, которая в 50 раз больше расстояния, отделяющего Землю от Луны, но, тем не менее, считаются потенциально опасными», — добавил Борисов.
Крупный астероид диаметром около 200 м он обнаружил в марте 2024 года. Подтверждение об открытии ожидалось из Гарварда, где находится Центр малых планет.
О пропавшем астероиде
Борисов рассказал, что данные об открытом им 31 марта небольшом (около 2 м в диаметре) астероиде, удалены из базы Центра малых планет. Астероид, по его словам, наблюдали пять обсерваторий. Но он, совершив гравитационный маневр, вышел в дневную зону, где его никто наблюдать не смог.
«В результате данные об открытии астероида удалили, потому что со своей орбиты он сошел и никогда на ней не появится. Искать его бесполезно. Куда он ушел, изменив траекторию, неизвестно. Такое бывает очень редко», — отметил собеседник агентства и добавил, что 3 апреля открыл астероид, диаметр которого составляет около 50 м.
Борисов живет в поселке Научном в Бахчисарайском районе Крыма и собственноручно создает телескопы, с помощью которых наблюдает за небесными телами. Первые открытия он сделал в 2013 году. В августе 2019 года астроном открыл межзвездную комету, получившую его имя. Всего Борисов обнаружил 12 комет, последнюю — осенью 2023 года. С начала 2024 года им открыто 9 астероидов, а за 11 лет наблюдений — 80. Рекордным для Борисова стал 2023 год, когда он открыл 53 астероида.