В Крыму нашли остатки поселений позднего бронзового века

«Судя по первым результатам работ, на рубеже II—I тысячелетий до нашей эры, то есть в эпоху поздней бронзы, эти места были так же густо заселены, как и в античное время, но люди позднего бронзового века селились в других ландшафтных нишах: под защитой холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, поблизости от ручьев и водотоков», — говорит Татьяна Смекалова, заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии НИЦ истории и археологии Крыма.