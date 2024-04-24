В Крыму нашли остатки поселений позднего бронзового века

Эксперты Крымского федерального университета (КФУ) нашли ранее неизвестные ученым поселения людей, живших в позднем бронзовом веке в Крымском Приазовье. Находка была сделана на территории Караларского природного парка. Подробностями поделились в телеграм-канале вуза.
У археологов была гипотеза о нахождении этих поселений. Она была основана на результатах магнитной съемки. Подтвердить предположение удалось всего за два дня раскопок.
Поселение состояло из двух групп полуземлянок и загонов для скота. В полуземляночном помещении были найдены камни. Скорее всего, их использовали в качестве облицовки. В середине — каменный очаг.
«Судя по первым результатам работ, на рубеже II—I тысячелетий до нашей эры, то есть в эпоху поздней бронзы, эти места были так же густо заселены, как и в античное время, но люди позднего бронзового века селились в других ландшафтных нишах: под защитой холмов, защищающих поселения от суровых северо-восточных зимних ветров, поблизости от ручьев и водотоков», — говорит Татьяна Смекалова, заведующая отделом естественнонаучных методов в археологии НИЦ истории и археологии Крыма.
Ранее сообщалось об открытии во французской коммуне Марльен. Там возле древних некрополей обнаружили загадочное сооружение в форме круга диаметром 11 м. По бокам от него есть еще две площадки. Одна по форме напоминает круг, а другая — подкову. Каждая конструкция в диаметре достигает 8 м. Местные археологи никогда ранее подобных сооружений не встречали, так что находку называют «беспрецедентной».