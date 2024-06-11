В Крыму цветут лавандовые поля

Каждый год на рубеже весны и лета крымские поля покрываются цветками лаванды. В этом году из-за аномально теплой погоды цветы зацвели уже в середине мая, и к началу июня полностью окрасились в цвет лаванды. Цветочные поля — излюбленное место для фотосессий у местных жителей и приезжих — некоторые фотографы специально приезжают на полуостров в эти недели за ярким пейзажем — и часто увозят пучок высушенных цветов полезного растения с собой. Ярче всего буйство красок — в Бахчисарайском районе.