В конкурсе «Мисс Земля» победила представительница Албании Дрита Зири
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании. Об этом сообщили во время трансляции финала, которая проходит на Youtube.
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании. Об этом сообщили во время трансляции финала, которая проходит на Youtube.
В финале конкурса «Мисс Земля» жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, который достался Дрита Зири из Албании.
Свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды. Мисс Воздух стала филиппинка Ильяна Адуана. Мисс Огнем назвали представительницу Таиланда Кору Блиалулт. Титул Мисс Вода получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.
Организаторы конкурса также вручили награды в семи специальных номинациях. Призы за лучшее выступление и лучший национальный костюм получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама. В конкурсе бикини победила филиппинка Ильяне Адуане. Выбором народа стала Синди Инанто из Индонезии. Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву наградили за лучшее вечернее платье. Первое место в конкурсе талантов заняла Кейтлин Дульси из Новой Зеландии. Лучшая презентация об экологии была у команды Европы.
Ранее сообщалось, что представительнице России Дарье Луконькиной удалось попасть в список восьми главных красавиц Земли. В топ-8 также вошли девушки из Нидерландов, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Филиппин, Таиланда и Албании.
Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился в 2001 году.