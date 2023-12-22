В конкурсе «Мисс Земля» победила представительница Албании Дрита Зири

В финале конкурса «Мисс Земля» жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, который достался Дрита Зири из Албании.

Свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды. Мисс Воздух стала филиппинка Ильяна Адуана. Мисс Огнем назвали представительницу Таиланда Кору Блиалулт. Титул Мисс Вода получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Организаторы конкурса также вручили награды в семи специальных номинациях. Призы за лучшее выступление и лучший национальный костюм получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама. В конкурсе бикини победила филиппинка Ильяне Адуане. Выбором народа стала Синди Инанто из Индонезии. Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву наградили за лучшее вечернее платье. Первое место в конкурсе талантов заняла Кейтлин Дульси из Новой Зеландии. Лучшая презентация об экологии была у команды Европы.

Ранее сообщалось, что представительнице России Дарье Луконькиной удалось попасть в список восьми главных красавиц Земли. В топ-8 также вошли девушки из Нидерландов, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Филиппин, Таиланда и Албании.