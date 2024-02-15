В Колумбии забили тревогу из-за резкого взлета числа вымирающих видов

Колумбия находится на втором месте в мире по биологическому разнообразию, уступая лишь соседней Бразилии. На территории государства обитает более 75 тыс. разновидностей флоры и фауны.

Как уточнили в министерстве, за минувшие семь лет число видов под критической угрозой исчезновения выросло с 182 до 465. Количество сокращающихся видов увеличилось на 87% до 801, а перечень уязвимых растений и животных расширился до 837 видов, став на 22% больше.