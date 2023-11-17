В КНР изобрели робота, способного производить кислород на Марсе
Процесс происходит без участия человека.
Процесс происходит без участия человека.
Команда ученых из разных организаций в Китае показала, что на Марсе возможно производить кислород из находящихся на планете материалов. Исследование опубликовано в журнале Nature Synthesis. Созданный робот смог анализировать минералы, найденные в марсианских метеоритах и находить необходимые химические вещества. Также механизм способен проводить эксперименты без участия человека.
Конечной целью разработки является нахождение способов для получения новых соединений и наземных ресурсов. Чтобы протестировать робота, ему было поручено произвести кислород из воды, используя только марсианскую почву. При помощи искусственного интеллекта механизм проанализировал состав метеоритов с Красной планеты и изучил более 3,7 миллиона формул. Все это было сделано для того, чтобы выяснить, какая из комбинаций элементов будет использована в качестве катализатора для получения О2. Затем механизмом было протестировано более 200 веществ, которые изменяют скорость химических реакций, чтобы найти лучший.
Как только вещество было найдено, робот провел эксперименты с марсианскими метеоритами в лаборатории, чтобы проверить, верна ли теория. Всего за два месяца был создан катализатор, который эффективно превращал воду в кислород. Человеку бы на этот процесс потребовалось около двух тысяч лет.
Сейчас исследователи рассматривают возможность применения робота для решения более сложных задач в области химии на Земле.
Ранее стало известно, что обнаруженное на Марсе озеро может быть источником жизни.
Анна Морозова