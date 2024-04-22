В Китае женщина похитила девочку, чтобы вырастить ее идеальной женой сыну

В издании напомнили, что в Китае была традиция, согласно которой родители женихов удочеряли девочек-подростков и воспитывали их как будущих жен для своих сыновей. В 1950-е годы такие обычаи запретили, однако им продолжают следовать в сельской местности. Например, родившуюся в 1990 году на юго-западе Китая девочку похитили, а затем продали за 2,5 тыс. юаней (более 30 тыс. руб.) в возрасте пяти лет. Покупатель — мужчина с севера страны.