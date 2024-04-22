В Китае женщина похитила девочку, чтобы вырастить ее идеальной женой сыну

Жительница Китая по фамилии Ян, сговорившись с 27-летним сыном, похитила 11-летнюю девочку из деревни в городском округе Люпаньшуй (провинция Гуйчжоу). Женщина решила, что ребенок идеально подходил на роль невесты для ее сына. Сначала Ян обратилась к отцу девочки. Однако он отверг ее предложение. Дождавшись, когда ребенок окажется дома один, Ян забрала девочку. Подробностями истории делится South China Morning Post.
Инцидент произошел в 2023 году. Ян вскоре арестовали, через несколько дней полиции сдался и ее сын. На тот момент девочка прожила четыре дня в чужом доме. 15 декабря за похищение ребенка суд приговорил Ян и ее сына к двум годам и семи месяцам тюрьмы. Мать и сын подали апелляцию. Повторное судебное разбирательство завершилось 7 марта. Постановление суда не изменили.
Случай вызвал споры в интернете. В основном пользователей соцсетей возмущает «мягкость» наказания и моральные последствия заключения подобного брачного союза.
«Семь месяцев? Фантастика. Неужели цена за торговлю детьми так понизилась?», «Не понимаю, почему приговоры торговцам детьми такие мягкие? Вот причина, почему подобные преступления продолжаются. Прибыль больше затрат», «Сын родился в 1997 году. Кроме самого похищения, незаконной является связь с 11-летним ребенком. Причастные к этому преступлению заслуживают самого сурового наказания», — South China Morning Post цитирует пользователей соцсетей.
В издании напомнили, что в Китае была традиция, согласно которой родители женихов удочеряли девочек-подростков и воспитывали их как будущих жен для своих сыновей. В 1950-е годы такие обычаи запретили, однако им продолжают следовать в сельской местности. Например, родившуюся в 1990 году на юго-западе Китая девочку похитили, а затем продали за 2,5 тыс. юаней (более 30 тыс. руб.) в возрасте пяти лет. Покупатель — мужчина с севера страны.
В 2023 году похитившего и продавшего ее человека судили и приговорили к смертной казни. Как пишет Global Times, пострадавшая всю жизнь не оставляла надежду вернуться домой. В 2021 году ей удалось найти родственников. Однако родители спасенной женщины до ее возвращения не дожили.