В Китае выявили ортонайровирус. Что это, чем опасен, есть ли в России

В телеграм-канале Роспотребнадзора заявили, что на территории России пока не была зафиксирована циркуляция ортонайровируса (Wetland virus — WELV). В ведомстве запросили данные об эпидемиологической обстановке у Государственного управления по профилактике и контролю заболеваний КНР.
Что такое ортонайровирус
О новом заболевании рассказали в статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine. В числе авторов — Xiao-Ai Zhang. Вкратце об исследовании пишет Live Science. Ортонайровирус впервые обнаружили в 2019 году у 61-летнего пациента, проходившего лечение в больнице города Цзиньчжоу. У него поднялась температура, начались головные боли и рвота через пять дней после посещения водно-болотного парка в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Мужчина сообщил врачам о том, что в парке его покусали клещи. Антибиотики не помогли облегчить симптомы, а значит, заболевание было вызвано не бактериями.
ДНК- и РНК-тесты выявили ранее неизвестный вирус группы ортонайровирусов, в которую входят несколько переносимых клещами вирусов, в том числе Конго-крымская геморрагическая лихорадка.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка начинается с озноба, температура поднимается до 39−40 градусов. Заболевшие страдают от головных болей, болей в суставах, мышцах, животе и пояснице, сухости во рту, у них часто бывает рвота.
Кроме того, в числе симптомов «гиперемия лица, шеи, верхней части груди, инъекция сосудов склер и конъюнктив», уточняют в «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.
Также наблюдаются кровоизлияния в слизистые оболочки желудка, тонкой кишки, в кожу, в печени, в почках бывает дистрофия. Лихорадка длится 7−8 дней, после снижения температуры состояние пациента начинает улучшаться. К смертельному исходу могут привести серьезные кровотечения, инфекционно-токсический шок, отек легких, вторичные бактериальные осложнения.
Частотность
Эксперты изучили приблизительно 14 600 клещей. Приблизительно у 2% тесты на генетический материал WELV были положительными. Оказалось, что вирус могут переносить пять видов клещей, однако чаще всего положительный результат был у вида Haemaphysalis concinna.
Ученые проверили сотни пациентов, у которых в течение месяца после укуса клеща появилась лихорадка. В 20 случаях результат анализа оказался положительным, при этом у трех пациентов были и другие инфекции, передаваемые клещами, а 17 заразились только WELV. Кроме того, у 12 из 640 «внешне здоровых» лесничих были выявлены антитела к вирусу.
Вирус также был найден у некоторых видов животных, например, у овец, лошадей, свиней, а также у грызуна — маньчжурского цокора. Антитела нашли у нескольких собак и особей крупного рогатого скота.
Симптомы
В числе симптомов:
- лихорадка
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- головокружение.
- головная боль.
- слабость.
- боль в спине.
- тошнота.
- рвота.
- диарея.
У многих пациентов анализы выявили признаки повреждения тканей и свертывания крови. Один пациент впал в кому, у него обнаружили большое количество лейкоцитов в окружающей головной и спинной мозг жидкости — это признак инфекции.
Все пациенты выздоровели, их выписали спустя 4−15 дней. При этом в ходе лабораторных экспериментов на мышах было установлено, что WELV может стать причиной смертельного заболевания, достигнув различных органов, в том числе мозга.
Патогенная бактерия
WELV не единственная новая инфекция, выявленная за последнее время. В январе стало известно, что у 55-летнего пастуха из Великобритании обнаружили ранее неизвестную патогенную бактерию. Ее назвали Variovorax durovernensis sp. nov. по латинскому названию (Durovernum Cantiacorum) города Кентербери, где работает пастух.
Мужчину госпитализировали с лихорадкой, головной болью и болью в спине. Анализ крови показал два вида бактерий в качестве источника инфекции, один из них идентифицировать не получилось. Предположительно пациент заразился во время работы со скотом.
«Болезнь X»
С 2015 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) составляет перечень наиболее опасных заболеваний, которые теоретически могут спровоцировать развитие пандемии с большим количеством жертв во всем мире. В 2018 году в него вошла так называемая «болезнь Х». Это абстрактное заболевание, которое вызвано пока неизвестным человечеству микроорганизмом, потенциально способным привести к катастрофической эпидемии международного масштаба.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вируса под названием «болезнь Х» не существует.
«Неизвестное, как правило, определяется буквой Х. Так вот и в данном случае это неизвестное. Такого вируса нет и не будет, это то, что используется для моделирования ситуации развития», — уточнила Попова.