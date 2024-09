В Китае выявили ортонайровирус. Что это, чем опасен, есть ли в России

О новом заболевании рассказали в статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine. В числе авторов — Xiao-Ai Zhang. Вкратце об исследовании пишет Live Science. Ортонайровирус впервые обнаружили в 2019 году у 61-летнего пациента, проходившего лечение в больнице города Цзиньчжоу. У него поднялась температура, начались головные боли и рвота через пять дней после посещения водно-болотного парка в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Мужчина сообщил врачам о том, что в парке его покусали клещи. Антибиотики не помогли облегчить симптомы, а значит, заболевание было вызвано не бактериями.